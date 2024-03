Courmayeur | sciatore fuori pista travolto da una slavina | non è in gravi condizioni VIDEO

(Di lunedì 4 marzo 2024) Unahaunofreerider durante una valle di Punta Helbronner, sul massiccio del Monte Bianco nella zona di(Aosta), nella mattinata di oggi, 4 marzo. L’uomo, che - precisa AostaSera - sarebbe uno straniero di circa 30 anni, non risulta incritiche ed è riuscito a disseppellirsi senza l'aiuto dei soccorsi, nonostante la neve lo abbia trascinato facendolo cadere anche da un salto di roccia. Su Internet si è diffuso unche mostra parzialmente quanto successo. La Protezione civile regionale della Valle d'Aosta, sentito l'ufficio neve e valanghe, "sconsiglia ogni attività scialpinistica in relazione alledi pericolo da moderato a forte presente sul territorio" (GLI ...

