Così scarso da sembrare un complotto | l’arbitraggio di Di Bello è l’assist perfetto per la battaglia politica di Lotito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Un rigore non dato a favore. Tre espulsioni contro, la prima a seguito di un’azione in cui il gioco avrebbe dovuto essere interrotto e i calciatori della Lazio si erano fermati, la seconda evitale, la terza inesistente. Il tutto nemmeno 24 ore dopo che il presidente della Lazio aveva annunciato più o meno pubblicamente la sua intenzione di portare la FederCalcio in tribunale per smontare il sistema. Dicono che a pensar male si fa peccato ma spesso si indovina. Ed in effettidi Lazio-Milan – partita decisiva per la corsa Champions che i padroni di casa avrebbero meritato di vincere e invece hanno perso chiudendo addirittura in otto – è stato talmente surreale da assomigliare davvero a un. Ma non è questo il caso. Parliamoci chiaro. Ci vuole fantasia a immaginarsi il tragicomico Dicome sicario implacabile ...