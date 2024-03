Cosenza Catanzaro | sassi dei tifosi giallorossi contro la polizia

(Di lunedì 4 marzo 2024), scontri tra ie ladurante il derby calabrese di Serie B. Ecco cosa è successo Problemi d’ordine pubblico durante il derby calabrese di Serie B tra, soprattutto per quanto riguarda scontri con ladi cui tredici agenti hanno riportato contusioni. Secondo quanto ricostruito dalla Questura, gli incidenti non hanno avuto luogo nei pressi dello stadio Marulla bensì vicino il centro commerciale di Rende. Idelhanno cominciato a lanciarele forse dell’ordine.

Il derby è finito due a zero per i giallorossi ed è stato caratterizzato dagli scontri tra tifo Serie e polizia. E dal problema occorso all'arbitro (golssip)

Operazione “Scirocco” contro gestione illecita depuratori – Le reazioni: nelle province di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia – dichiara Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - conferma quanto sia importante la nostra attività di monitoraggio sui territori ...lametino

Buccolieri: “Giù le mani dai tifosi del Catanzaro!”: “Cosenza-Catanzaro è stata un’occasione persa. La Calabria avrebbe potuto fare assurgere agli onori della cronaca dell’italia intera come due città in crescita, ed in continuo dialogo tra loro, ...catanzaroinforma

Guardalinee infortunato durante Cosenza-Catanzaro, gli auguri di Xavier Jacobelli: Il giornalista: «Alessandro Cipressa superi con grande forza d’animo il dolore e la sofferenza che sta provando» ...corrieredellacalabria