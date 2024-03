Cosa dobbiamo sapere di Yazan Kafarnah | il bambino palestinese morto a Rafah per malnutrizione

(Di lunedì 4 marzo 2024) Le foto e i video dihanno fatto il giro del mondo. Sono state usate per denunciare i problemi legati alladei bambini a Gaza a seguito del conflitto tra Israele e Hamas.peril 4 marzo 2024 apresso l’Abu Youssef Al-Najjar Hospital, scatenando l’ira dei sostenitori della causae non solo. Dall’altra parte, c’è chi ha sostenuto versioni diverse della storia, affermando che non fosseper. La questione è molto più complessa e va raccontata in maniera approfondita. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“. Per chi ha ...

Il meteorologo Andrea Giuliacci in esclusiva ai nostri microfoni: “Il Maltempo non sembra destinato a lasciare il nostro Paese”. L’ Italia continua a fare i ... (notizie)

“Riuscire a trovare la continuità è l’unica cosa che conta in questo momento. Questo è un problema che non riusciamo a risolvere ed è un qual cosa che ... (sportface)

Tempo di lettura: 2 minuti“Arriviamo alla partita con qualche assenza, ma sicuri della qualità di chi andrà in campo. Non è stata una settimana semplice, ma ... (anteprima24)

Tuchel: con la Lazio servirà tanta pazienza: Milano, 4 mar. (askanews) - "Pazienza, non dobbiamo sentirci frustrati, quando le cose richiedono più tempo, non dobbiamo abbandonare il piano di gioco e perdere la testa. Se tutto non funziona subito ...libero

Cnpr forum, ‘Salute e sicurezza sul lavoro: azioni urgenti per un futuro senza pericoli’: dobbiamo puntare sulla formazione aumentando anche i controlli ... che non indossano il caschetto e non hanno le imbracature di sicurezza. Per cambiare le cose occorre essere particolarmente rigidi e ...dire

Dossieraggio politici e vip, Malan (FdI): “Qualcuno ha cercato di alimentare macchina del fango e ricatti politici”| VIDEO: “Mi chiedo Cosa saranno in grado di fare se dovessero vincere dal momento che dovrebbero mettere d’accordo coloro che tutti i giorni a livello nazionale si trovano in disaccordo su quasi tutto.” ...tag24