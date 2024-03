Cosa aspettarsi dalla MotoGp 2024

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il motomondialecomincia con una firma. Quella che Pecco Bagnaia ha messo sotto il nuovo contratto biennale offertogliDucati che ha così blindato il due volte campione del mondo fino al 2026, quando sarà quasi arrivato a 30 anni. Non è una sorpresa, ma un atto di fiducia assoluta verso il pilota che nelle ultime due stagioni ha meglio interpretato la Desmosedici. Un ragazzo per bene al quale è impossibile non volere bene, ma soprattutto l’uomo giusto per governare le magie che Gigi dall’Igna studia al tavolo a disegno e al computer. La Ducati ha deciso di liberargli la testa da ogni pensiero sul futuro, facendogli subito firmare un contratto che porterà a 7 le sue stagioni in rosso. Diventerà ancora di più un uomo simbolo della casa con cui è diventato campione. “Pecco è davvero il pilota perfetto per Ducati – assicura Claudio Domenicali -. ...