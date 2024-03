Cortona | l’edizione 2024 di Chianina & Syrah Torna il festival del buon vivere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 4 marzo 2024) Arezzo, 4 marzo– Oltre 40 cantine in degustazione, 35 stand gastronomici, tre masterclass sui vini, tre cene stellate, 5 talk e masterclass di cucina e tanti eventi pensati per i più piccoli. Sono i numeri deldi, ildel. La settima edizione dell’evento è stata presentata all’azienda La Braccesca. La manifestazione che valorizza le eccellenze locali, la carnee il vino, è in programma dal 9 all’11 marzo. Si parte sabato prossimo alle 9,30 a Palazzo Casali con il benvenuto e il simposio internazionale «Città d’arte e di». Al convegno si ...