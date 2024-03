Corporate wellbeing | un business potenziale da oltre 200 miliardi

Empowering women in Corporate, political leadership: THE corridors of power, once dominated by men, are undergoing a profound transformation as women increasingly ascend to positions of Corporate and political influence, challenging long-standing norms ...themalaysianreserve

Pio Parma (The European House - Ambrosetti): "Il Corporate wellbeing ora diventa centrale": Le misure sono ancora troppo incentrate solo su benefici fiscali. Il caso Enel: in un anno le ore destinate all’aggiornamento dei lavoratori sono aumentate ...repubblica

Il valore nascosto del Corporate wellbeing per le aziende italiane: Il concetto di Corporate wellbeing sta rivoluzionando il panorama del welfare aziendale, trasformandolo da mero beneficio fiscale a una strategia integrata per il benessere organizzativo e personale.adnkronos