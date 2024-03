Cormano | aperto un nuovo punto prelievi Ecco dove | come funziona e gli orari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 4 marzo 2024)(Milano), 4 febbraio 2024 – La sanità territoriale, nel Nord Milano, riparte dei centri. Non più soltanto in ospedale, l’Asst li sta infatti da tempo disseminando tra farmacie, ambulatori convenzionati e altre strutture che già ospitano altri servizi socio-sanitari. Così oggi, lunedì 4 marzo, è stato inaugurato ildidal direttore generale dell’Asst Nord Milano Tommaso Russo e dal sindaco Luigi Magistro. Si trova in via D'Annunzio 7, in uno spazio già conosciuto dai cormanesi perché sede del centro vaccinale, del consultorio familiare e del servizio di scelta e revoca del medico di base. Con l’inaugurazione di oggi, diventano così 15 i punti prelievo gestiti dall’Asst Nord Milano, di cui 9 nei territori di Bresso, ...