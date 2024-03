Coppa italia femminile Le rossononere cadono in casa | semifinale di andata alla Roma

(Di lunedì 4 marzo 2024) Il primo round delladicontro lanon ha sorriso al Milan di Davide Corti (nella foto), sconfitto ieri al Puma House of Football per 2-0: un eterno duello, quello con le capitoline, dopo la sconfitta ai calci di rigore nella finale del 30 maggio 2021 e le semifinali dell’ultima edizione, terminate con il passaggio del turno da parte delle giallorosse. L’approcciopartita del Diavolo è stato buono e, dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, le squadre hanno provato a sbloccare il risultato: le rossonere sono andate vicino al vantaggio con Marinelli, mentre la rispostana è arrivata con la traversa centrata da Giugliano. L’equilibrio in campo è stato spezzato all’83’ dconclusione di Haavi sugli sviluppi di un corner e ...

