Contro doppio mento e ovale del viso lasso arrivano le Chin Mask | per tonificare e ridisegnare la linea mandibolare | effetto sostegno

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 4 marzo 2024) Di super tendenza in Corea, lesono le ultime arrivate in fatto di maschere. Il loro obiettivo?il profiloe agire sul. Amatissime sui social (su TikTok hanno già generato oltre 48 milioni di views) e apprezzate anche dalla celebrity, hanno la capacità dirapidamente la pelle, rendendo l’delpiù sodo. Ecco come usarle. ...