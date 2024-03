Contratto preliminare e suo inadempimento I casi di recessione ed eventuale risarcimento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ildi compravendita è un accordo con il quale il venditore e il compratore si impegnano reciprocamente a stipulare, in un secondo momento, ildefinitivo di vendita. Il suddetto atto deve avere forma scritta e contenere già gli elementi essenziali dello stesso. Può capitare che una delle parti, una volta firmato il, non voglia poi procedere alla stipula deldefinitivo, rendendosi quindi inadempiente rispetto agli obblighi assunti nel. I rimedi previsti dalla legge sono i seguenti. La parte adempiente può ricorrere al Giudice per ottenere una sentenza che produca gli effetti del rogito ovvero il trasferimento dell’immobile. Altro rimedio esperibile è il recesso dal...