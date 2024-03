Congedo parentale anche per le coppie gay Inps condannato a modificare il portale informatico per le domande perché discriminatorio

(Di lunedì 4 marzo 2024) Come giustamente sottolinea l’AppLavoro.it, la piattaforma per la ricerca e l’offerta occupazionale in Italia (da sempre attiva nel garantire pari opportunità di generenel mondo del lavoro), recentemente “Il Tribunale di Bergamo hal’ilper ledei congedi genitoriali, stabilendo che èimpedirne l’accesso alle famiglie omogenitoriali. L’Istituto di Previdenza dovrà provvedere entro due mesi e pagherà una sanzione di 100 euro per ogni giorno di ritardo”. Dunque, al di la di quello che una parte sempre più ampia della società ritiene ormai una cosa normale, come l’avere ‘due mamme o due papà’ per un bambino, tuttavia nel nostro Paese, spesso questo non sempre trova ...

