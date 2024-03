Concorso docenti 2024 | convocazioni prova scritta | AGGIORNATO con precisazioni sedi USR Emilia Romagna

Concorso docenti 2024: il Ministero ha comunicato le date in cui si svolgerà la prova scritta sia per infanzia - primaria che secondaria. Si tratta di ... (orizzontescuola)

Si svolgeranno l'11 e 12 marzo le prove scritte del Concorso per doventi di scuola dell'infanzia e prima ria, dal 13 al 19 marzo quelle per i docenti della ... (orizzontescuola)

Dal Molise al Vaticano: emozioni in musica nel Concorso dedicato a Lorenzo Perosi: CAMPOBASSO - Sono 150 gli studenti del Molise, con i loro docenti, che hanno fatto tappa in Vaticano per la premiazione del primo Concorso ...molisenetwork

La protesta dei precari del sostegno arriva anche a Piacenza: Niente Concorso e assunzione da prima fascia, la protesta dei precari del sostegno passa anche da Piacenza. Sono circa una settantina i docenti – dalle elementari alle superiori – iscritti al corso ...piacenzasera

Scuola, l’allarme della Cisl: «Il sostegno rimarrà precario e non specializzato»: LA NORMATIVA . Nuova grana in vista per il mondo della scuola: nel decreto Milleproroghe non è passata la norma che consentiva, attraverso le Gps, di assumere gli insegnanti di sostegno precari.ecodibergamo