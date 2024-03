Conad | ennesima sconfitta Oggi sarebbe retrocessa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024)0 CUNEO 3TRICOLORE: Caciagli 1, Mariano 6, Preti 7, Sesto ne, Sperotto 2, Catellani ne, Maiocchi 1, Gasparini 21, Bonola 6, Torchia (L), Pochini (L), Volpe 4, Guerrini, Suraci ne. All. Fanuli. CUNEO: Codarin 9, Gottardo 6, Sottile 5, Colangelo ne, Giordano (L), Bristot ne, Giacomini, Botto 13, Jensen 13, Andreopoulos 4, Staforini (L), Coppa ne, Cioffi ne, Volpato 11. All. Battocchio. Arbitri: Vecchione e Bassan. Note: parziali 18-25, 23-25, 20-25. Ace 3-5, service errors 6-9, muri 6-10; ricezione 58%-70%, attacco 50%-61%. Ennesimo kappao per la(22) che cede in 3 set in casa con Cuneo (48), seconda della classe. Ora il vantaggio sulla zona salvezza si è esaurito: Castellana, vincendo 3-1 ad Aversa, aggancia in penultima piazza i rivali di giornata e gli uomini di Fanuli. A 3 turni dalla fine, col ...