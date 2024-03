Con un post su Instagram Shohei Ohtani ha spezzato il cuore al Giappone

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 4 marzo 2024) Giovedì 29 febbraio il campione di baseballrende noto il suo matrimonio con una connazionale. "E' una persona per me molto speciale, e voglio che tutti sappiano che ci sposiamo," scrive l'atleta nelsu. Anche nella conferenza stampa che segue l'annuncio,rivela molto poco della sua nuova consorte, giusto il fatto che si conoscono da qualche anno. Tanto basta, perché quello che potrebbe sembrare una buona novella, si trasforma in un apparente lutto collettivo, con migliaia di fan da tutto il mondo che rispondono con messaggi disperati. "La mia vita è finita," commenta una tale morganchengg. Su X un video di una bambina apparentemente in lacrime diventa virale. Altri utenti online battezzano il fenomeno "loss", o "perdita da ...