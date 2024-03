E se la cancellazione della vostra serie preferita mettesse in discussione la realtà in cui vivete? Questa la premessa inquietante del film prodotto da A24 A24 ... (movieplayer)

Con il Quiet Luxury Bob il caschetto conquista una nuova identità: Così come dal caschetto imperfetto nei contorni che si pensa possa dominare, con la sua spontaneità e carica infantile, le tendenze del prossimo inverno. Almeno, come suggeriscono le sfilate di New ...amica

The Quiet Girl per la rassegna del San Giovanni Bosco di Busto Arsizio: i suoi genitori decidono di mandare la loro tranquilla figlia a vivere con la lontana cugina di mezza età Eibhlín Cinnsealach e suo marito Seán. “The Quiet Girl, Colm Bairéad firma un film dal grande ...varesenews

Dublino filmfest, la star Huppert tra i nuovi talenti come Sade Malone: con l’incetta di candidature 2023 agli Oscar, Colin Farell & c. per Gli spiriti dell’Isola a The Quiet Girl di Colm Bairéad e l’annunciato trionfo di Cillian Murphy il prossimo 10 marzo per ...corriere