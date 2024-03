Compie 117 anni | è la donna più anziana al mondo Chi è Maria Branyas e perché il suo è diventato un caso di studio

(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 marzo 2024 – “Buongiorno. Oggi compio 117. Sono arrivata fin qui”.è lapiùal. Danon risponde più ai media, ma la sua famiglia mantiene attivo un profilo su X (ex Twitter) dedicato alla super bisnonna.è nata a San Francisco il 4 marzo 1907, ma da bambina si trasferisce con la famiglia in Catalogna, dove ancora vive nella sua casa a Olot (Girona). E’ sopravvissuta a due pandemie (influenza spagnola e Covid) e alla Guerra Civile. Dal 2023 è la persona vivente più. Con l’età è arrivata la gloria ma anche gli acciacchi: ha problemi di mobilità – è su una sedia a rotelle – e di udito, ma non ha mai sofferto di malattie gravi. Ha superato addirittura ...

