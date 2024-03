Come chiedere il rimborso su Microsoft Store

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 4 marzo 2024) Per sbaglio avete acquistato un gioco o un contenuto che non volevate? Può succedere, non c’è alcun problema. Non è tutto perduto, potete riavere tranquillamente i soldi spesi per sbaglio indietro. In questa guida scoprirete Spesso e volentieri capita di ritrovarsi a girare, con la propria console Xbox, sul negozio digitale. A volte può capitare di acquistare per sbaglio un contenuto che magari avete frainteso, pensando che fosse il gioco stesso, ma magari era un dlc o un qualsiasi contenuto extra, contenuto che non potete avere senza il gioco originale. Proprionel caso della PlayStation, è possibile riilanche sul. In questa guida scopriretefarlo! Pagina dei ...