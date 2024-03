Comacchiese | che fatica Una vittoria col brivido

(Di lunedì 4 marzo 2024)1 felsina 0: Tiengo, Alberi, Biolcati, Cavalieri D’oro (71’ Centonze M.), Fantinuoli (84’ Grassi), Marcolini, Centonze K., Angelini, De Giorgi (60’ Tedeschi), Marongiu (88’ Folegatti), Bushi (64’ Neffati). A disp.: Fogli, Negri, Rizzo. Allenatore: Bresciani FELSINA: Bertocchi, Magli, Donvito (65’ Grande A.), Satalino, Blandamura, Zironi, Dozzi (58’ Scarpati), Betti (82’ Caniato), Gentilini (65’ Zaccherini), Frau, Crisci (75’ Cardoni). A disp.: Farnè, Anania, Grande M., Trombini. Allenatore: Regno. Arbitro: Fanucci, sez. Forlì Marcatori: 58’ aut. Bertocchi Note: ammoniti Cavalieri D’Oro e Satalino. Secondainterna consecutiva per la, dopo una fase post sosta poco brillante e caratterizzata da sconfitte e pareggi. I lagunari hanno ragione del Felsina per 1-0 ...

Consandolo e Casumaro in cerca di riscatto. Comacchiese al ’Raibosola’ col Felsina: Promozione: Trasferta a Castelbolognese per il Mesola, ovunque situazione delicata per le condizioni dei campi di gioco ...ilrestodelcarlino

Spal, in buone mani con il ferrarese Galeotti: Il giovane portiere di Sant’Agostino si è ritagliato ormai lo spazio da titolare convincendo Di Carlo a puntare forte su di lui ...msn

Comacchiese e Mesola si sono sbloccate. Primo successo del 2024 e incubo finito: Prima vittoria del 2024 per il Mesola, 2-0 a Bologna sul sintetico contro il fanalino di coda Fossolo, e anche della Comacchiese, che ha vinto di misura a spese di Placci Bubano. Una volta tanto nel ...ilrestodelcarlino