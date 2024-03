Colpo alla mafia di Palermo | i Carabinieri arrestano il latitante Giuseppe Auteri

(Di lunedì 4 marzo 2024)– Nel pomeriggio di oggi, nella città di, zona Oreto, i militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di, con il supporto tecnico del R.O.S. e, in fase esecutiva, della Compagnia di Intervento Operativo del 12° ReggimentoSicilia e del Nucleo Radiomobile di, hanno tratto in arresto ilmafioso, irreperibile dal settembre 2021 e inserito nell’elenco dei latitanti pericolosi. Nei confronti del predetto, ritenuto attualmente al vertice del mandamento mafioso diPorta Nuova, è stata data esecuzione ad una Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere, emessa in data 15.07.2022 dal GIP presso il Tribunale di...

