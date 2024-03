Clio MakeUp in lacrime | “L’ultimo anno il più difficile della mia vita”

(Di lunedì 4 marzo 2024)si è sfogata sui social. La make-up artist veneta, al secoloZammatteo, ha raccontato ai follower Instagram di stare passando un periodo moltoe stressante. “La verità è che forseè stato il piùmia”, ha detto innelle sue storie l’imprenditrice, oggi 41 anni. “Sto passando un periodo di me**a. Mi butto a capofitto sul lavoro. Sono triste ma cerco di non farlo vedere. Il motivo? Non è facile, si tratta di un mix di tantissime cose accumulate nel tempo e situazioni che sto vivendo”, ha continuato, senza però specificare i dettagli. “Sono cose molto personali però vi ringrazio perché senza sapere di cosa si tratta mi state mandando una grande carica ...

