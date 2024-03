Clio Make Up in lacrime sui social | “L’anno più difficile della mia vita | sto passando un periodo di mer*a”

(Di lunedì 4 marzo 2024) Momento moltoquello che sta attraversandoZammatteo, conosciuta al mondo comeUp. L’influencer, diventata famosa grazie ai suoi consigli in merito al mondo del beauty e soprattutto del-up, è spesso molto attiva sui. Qui condivide non solo il lavoro ma anche momenti diquotidiana. Spesso insieme alle due bimbe di casa, Grace e Joy, entrambe avute dall’amore con Claudio Midolo. Da sempre apprezzata non solamente per la sua bravura e professionalità ma anche per il suo trasmettere sempre positività anche attraverso uno schermo.però adesso sta attraversando un momento molto delicatosuaed è stata lei stessa a condividerlo sui. Ieri, ...

