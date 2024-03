Classifica film al botteghino 26 febbraio – 3 marzo

(Di lunedì 4 marzo 2024) Di seguito laal box office nei cinema italiani deiproiettati in Italia dal 26al 3. 1 DUNE – PARTE 2 Regia di Denis Villeneuve Con Joelle, Giusi Merli, Kincsö Pethö, Jordan Long, Genere Azione Produzione Stati Uniti, Canada, 2024 Durata 166 min 2 LA ZONA D’INTERESSE Regia di Jonathan Glazer Con Sascha Maaz, Ralf Zillmann, Ralph Herforth, Marie Rosa Tietjen Genere Drammatico Produzione Gran Bretagna, Polonia, Stati Uniti, 2023 Durata 105 min 3 BOB MARLEY – ONE LOVE Regia di Reinaldo Marcus Green Con Anthony Welsh, Lashana Lynch, Nestor Aaron Absera, Kingsley Ben-Adir Genere Biografico Produzione Stati Uniti, 2024 Durata 107 min 4 PAST LIVES Regia di Celine Song Con Jack Alberts, Emily Cass McDonnell, Seung Min Yim, Shin Hee-Chul Genere Drammatico Produzione Stati ...

Di seguito la Classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati in Italia dal 19 febbraio al 25 febbraio . 1 BOB MARLEY – ONE LOVE Regia di ... (nonewsmagazine)

Damien Chazelle sul prossimo film dopo il flop di Babylon: “Non avrò lo stesso budget, magari non me lo faranno fare”: Il premio Oscar Damien Chazelle ha raccontato durante il podcast “Talking Pictures” (come riporta World of Reel) di essere al lavoro sul suo nuovo film dopo Babylon. La pellicola capitanata da Margot ...badtaste

MaXXXine: il regista suggerisce la possibilità di un quarto film: Ti West racconta di avere alcune idee per un quarto film della sua saga horror, ma prima bisogna vedere come va MaXXXine.badtaste

Dune 2 sbaraglia in Usa, incassa 81,5 milioni di dollari: Bentornati su Arrakis. Dune 2 approda in sala e sbaraglia la Classifica dei film più visti del fine settimana, dando una scossa potente e necessaria a un botteghino agonizzante. Nei primi tre giorni ...ansa