Clara | disco d' oro per Diamanti grezzi | quanti stream ha collezionato

(Di lunedì 4 marzo 2024) “”, il brano dipresentato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, ha ottenuto la certificazione did'oro e conferma l'artista come una delle maggiori rivelazioni dell'ultima edizione della kermesse. Il singolo “”, tra le canzoni più apprezzate del Festival, resta stabile in Top15 nelle classifiche Fimi/Gfk dei singoli più venduti e Spotify Italia con oltre 16 milioni trae views. “” è presente nell'album d'esordio di, "Primo", uscito il 16 febbraio e tutt'ora in Top10 della classifica Fimi/gfk degli album e di cd/vinili. Al suo interno, oltre alla hit “Origami all'alba” (triplodi platino) e “Boulevard”, ...