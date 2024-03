Clamoroso quanto successo al GF Vip albanese | un concorrente viene arrestato | ecco cosa ha fatto

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 4 marzo 2024) Undel Grande Fratello Vipè stato prelevato dalle forze dell’ordine appena dopo il suo ingresso nella casa del reality dove è presente Heidi Baci. Infatti, l’uomo era stato condannato a due anni e sei mesi di carcere per frode, ma nonostante ciò era tornato in Albania dopo essere scappato dal Paese ed era riuscito ad andare in televisione senza farsi scoprire. Non è mancato il comunicato della Polizia per offrire un chiarimento agli altri concorrenti e al pubblico. GF VipunIl44enne Liam Osmani era entrato nella casa del GF Vipper fare il suo percorso e probabilmente per riscattarsi. Ma dopo solo 24 ore è stato costretto ad abbandonare la casa, visto che è stato convocato in confessionale, ...