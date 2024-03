Circular economy. La transizione in Italia viaggia a due velocità

(Di lunedì 4 marzo 2024) IN UN’IDEALE CLASSIFICA capace di misurare l’indice di ‘circolarità’ di ciascun Paese – il risultato di un mix di indicatori relativi all’economia circolare e allo stato di attuazione dellaecologica – l’risulterebbe ancora ai primi posti fra gli stati membri dell’Unione europea. Questa ‘eccellenza’, però, sta mostrando anno dopo anno segnali preoccupanti di cedimento: eravamo sul primo gradino del podio fino al 2022, l’anno scorso siamo scivolati in seconda posizione dietro i Paesi Bassi. Per quali ragioni? Secondo il rapporto ‘Circonomia Fano 2024’, che sarà presentato appunto a Fano (Pesaro e Urbino), in occasione del Festival dell’economia circolare e dellaecologica (7-10 marzo), le cause del rallentamento sono da rintracciare soprattutto nel divario crescente fra le regioni del Nord e quelle del ...

The Group ’s user community avoided 116,577 tonnes of carbon emissions in four goods categories in 2022, the equivalent to 5.3 million trees absorbing CO2 per ... (sbircialanotizia)

Customers Empowered to Participate in the Circular economy through New Lenovo Offering: PC refurbishment expands Lenovo TruScale DaaS IT optimization benefits with more sustainable options Lenovo Certified Refurbished helps extend device lifecycles and bolster sustainability (ANSA) ...ansa