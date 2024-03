"Cinque risultati utili di fila. La squadra ha più fiducia"

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Mimmo Di Carlo si gode il quinto risultato utile didella sua gestione, ma soprattutto una vittoria fondamentale in vista del rush finale. "È stata dura, ma il calcio è anche questo – osserva il tecnico ciociaro –. Mi è piaciuta la proposta della Spal sotto l’aspetto del gioco, della qualità e delle occasioni: creare tante opportunità da rete significa che prima o poi il gol lo fai. Siamo andati sotto con un mezzo infortunio: fa parte del gioco, e sappiamo che ogni partita è fatta di momenti particolari. Ma siamo stati bravi a rimanere calmi, e in 11 contro 10 abbiamo messo in pratica quello che contro l’Arezzo non aveva funzionato. Abbiamo giocato di più con le catene esterne girando bene la palla, e alla fine la vittoria è meritata anche se vanno fatti i complimenti al Sestri Levante, che non ha mollato un centimetro. Inoltre, sono contento per la doppietta di ...