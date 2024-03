Cinquanta posizioni aperte in Mazars

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024), gruppo specializzato in servizi professionali di audit, tax e advisory, continua la sua espansione in Italia registrando una forte crescita per il terzo anno consecutivo. Con 48 milioni di euro di ricavi nel 2022/2023, pari al + 21.6% rispetto all’anno precedente, la strategia internazionale, integrata e pluridisciplinare disi riconferma vincente anche sul mercato italiano. Tre anni di successi che hanno visto contemporaneamente un aumento significativo anche delle persone da 350 nel 2021 a oggi circa 600 presenti nelle sette sedi italiane, di cui il 45% sono donne. Un traguardo promettente che rispecchia l’espansione dia livello globale. I risultati finanziari lo dimostrano:ha infatti ottenuto nel FY 2022/2023 numeri molto positivi in tutti i servizi – di revisione e non – con ricavi in ...