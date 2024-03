Cina | Xinjiang | trivellazione di pozzo raggiunge 10 000 metri 2

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 4 marzo 2024) Urumqi, 04 mar – (Xinhua) – Un ricercatore osserva al microscopio i campioni raccolti in profondita’ neldi“Shenditake 1” nel deserto di Taklimakan, nel bacino di Tarim, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dellouiguro, ieri 3 marzo 2024. Ladi unsuper profondo ha raggiunto i 10.000alle 14:48 di oggi, e sta proseguendo in profondita’, segnando un traguardo nell’esplorazione nazionale delle profondita’ terrestri. Situato nell’entroterra del deserto, lo “Shenditake 1” dovrebbere una profondita’ progettata di 11.100al termine dei lavori. Si tratta del primodi esplorazione scientifica dellaprogettato per ...