Ciclismo | Tirreno-Adriatico | Ayuso vince la cronometro inaugurale | secondo Ganna a 1?

(Di lunedì 4 marzo 2024) Juansi aggiudica ladella2024 e si prende così anche la prima maglia azzurra di leader della classifica generale. Nel percorso di 10 km di Lido di Camaiore, lo spagnolo della Uae Emirates ha sorpreso tutti con una prova straordinaria, in cui ha messo in fila tutti. A cominciare dal grande favorito della vigilia Filippoe staccato solo di 1?. Il campione italiano aabdica così dopo due anni nella corsa dei due mari, dopo aver vinto la prima tappa nelle ultime due edizioni. Completa il podio sul terzo gradino un altro italiano, Jonathan Milan, staccato di 12 secondi. Il friulano della Lidl-Trek ha disputato una grande prova e conferma di volersi giocare fino in fondo le volate di ...

