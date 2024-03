Ciclismo | Parigi-Nizza 2024 | la classifica generale aggiornata dopo la seconda tappa

Sarà una Parigi-Nizza 2024 da non perdere. Otto tappe su un percorso simile a quello della scorsa edizione per una "Corsa del Sole" attesa soprattutto per la ... (today)

LIVE Parigi-Nizza 2024, tappa di oggi in DIRETTA: fase di studio in corsa, meno di 90 km all’arrivo: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.35 15.16 Ancora scatti e controscatti ma senza nessuna fuga portata via da chi tenta di e ...oasport

Parigi-Nizza, a Montargis un arrivo per velocisti: coloro che non sono riusciti a giocare le proprie carte nella prima volata della Parigi-Nizza, ma che sulla carta hanno le qualità per farsi valere nello sprint a Montargis, includono sicuramente ...tag24

Boxe, Sella dal Venezuela al sogno Parigi: "Perdo ma combatto": Sella ha partecipato al Boxing road to Paris di Busto sotto l'insegna Brt, quella dei rifugiati politici. Insegna sotto la quale disputò anche i Giochi di Tokyo 2020, quando venne fermato dall'arbitro ...napolimagazine