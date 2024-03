Ciccio Calzona | a Napoli c' è una favola moderna

Pagina 0 | Reja punta su Calzona: "E' la scelta giusta per il Napoli": "Calzona La scelta di De Laurentiis è stata giusta. Ma il presidente ha sempre delle intuizioni felici". Edy Reja, ex tecnico del Napoli, punta sull'attuale allenatore degli azzurri, che contro la Ju ...corrieredellosport

Torino, emergenza totale: gravissimo infortunio in vista del Napoli: Non solo il pareggio scialbo contro la Fiorentina, il Torino di Juric deve fare i conti con un'emergenza non da poco in vista del prossimo turno di campionato contro il Napoli - in grande spolvero - ...areanapoli

L'EX - Reja: "Francesco Calzona scelta giusta per il Napoli, spero resti a lungo": Edoardo "Edy" Reja, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Marte Sport Live" su Radio Marte: "Con le vittorie con Sassuolo e Juventus finalmente è arrivata un po’ di serenità ...napolimagazine