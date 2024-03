Chiuse 19 sezioni mancati | voti ufficiosi +1600 a Todde

(Di lunedì 4 marzo 2024) Si è concluso lo scrutinio delle 19che non avevano completato in tempo lo spoglio delle schede delle regionali di domenica 25 febbraio in Sardegna. In base ai datiil divario tra Alessandrae Paolo Truzzu si sarebbe ridotto a circa 1.600. Un distacco non sufficiente per un ribaltone, continuano ad assicurare dal campo largo, dopo che la stessa governatrice in pectore già ieri aveva parlato di "una forchetta tra i 1.400 e i 1.600in più", dicendosi serana. Nel centrodestra nessuno per ora si sbilancia: la coalizione aspetta l'ufficialità per valutare il da farsi ed eventuali ricorsi al Tar.

