Chiude la catena Panini Durini | l’annuncio sui social | “La fine di una storia”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 4 marzo 2024) Milano, 4 marzo 2024 – Chi conosce le vie di Milano e frequenta la città da tempo, non può non essersi imbattuto nelle insegne di, presente con 17 locali sparsi per Milano e in Lombardia. Nata nel 2011 da un’idea di Stefano Saturnino, ladi lunch bari battenti e per comunicare la decisione, l’azienda ha lasciato un lungo annuncio suida cui traspare la gratitudine per tutti i clienti che sono passati per un pranzo veloce o un caffè la mattina. Il post di saluti dopo 12 anni diLa, che conta anche punti vendita a Torino e a Genova, ha annunciato dire tutte le attività da oggi, lunedì 4 marzo: “ Da lunedì tutta la- ...