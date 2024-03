Chiara Insidioso Monda “prigioniera del suo corpo” per le botte del compagno | le parole del padre

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 4 marzo 2024) Era il 3 febbraio 2014 quando, diciannovenne con la passione per la Lazio e innamorata del suo bulldog francese, viene brutalmente picchiata dal, il trentacinquenne Maurizio Falcioni, nello scantinato in cui convivevano a Casal Bernocchi, quartiere di Roma Capitale. Colpita alla testa con calci e pugni, la ragazza finisce subito in coma e viene trasportata, in fin di vita, all’ospedale Grassi di Ostia, per poi essere trasferita al San Camillo, mentre lui viene arrestato. Dopo 10 mesi, 304 giorni,esce dal coma passando a uno stato di “minima coscienza”, in cui era in grado di aprire gli occhi, seguire le voci dei familiari e sorridere in alcune occasioni. Solo nel 2016, però, può tornare a casa. Sono passati 10 ...