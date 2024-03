Chiara Ferragni sta sbagliando ciò per cui è diventata famosa | la comunicazione

(Di lunedì 4 marzo 2024) Sembra incredibile, eppure è così:, da quel 15 dicembre, quando ha ricevuto la multa di un milione di euro dall’antitrust per la faccenda della pubblicità ingannevole del pandoro Balocco, ha sbagliato ciò per cui ènel mondo, ovvero la. A partire dal video di scuse pubblicato su Instagram (quello con la...

Il Codacons contro Chiara Ferragni : “Assurdo parli ancora di buona fede” Il Codacons attacca nuovamente Chiara Ferragni per quanto di Chiara to nel corso della ... (tpi)

“Quando non sai che cosa dire, è meglio che non dici nulla”, diceva il coniglio Tamburino in Bambi. Un cartone animato che forse è mancato alla nota ... (ildifforme)

Manca poco all’intervista di Chiara Ferragni in diretta a Che tempo che fa che andrà in onda il 3 marzo. Fabio Fazio però è stato già messo in guardia dal ... (movietele)

Chiara Ferragni, il look (studiato) a Che Tempo che Fa: la collana e il significato dei due ciondoli: Per Chiara Ferragni scegliere l'outfit da indossare per l'intervista a Che tempo che fa non è stata una questione da poco. L'imprenditrice digitale lo ha confessato personalmente a Fabio Fazio nel ...quotidianodipuglia

Pandoro gate, pubblicità e compensi: ecco le 5 domande che Fazio non ha fatto a Ferragni: O, peggio, un docciaschiuma. Ecco, questo è l'effetto che ha avuto sul pubblico l'intervista di Fabio Fazio a Chiara Ferragni. E sia chiaro, nessuno si aspettava che improvvisamente nello studio del ...ilgiornale

È arrivato il momento di imparare a parlare di influencer e social network (anche per Fabio Fazio): Davvero, ci ho provato. Ho provato a trovare uno spunto interessante nell’intervista che domenica 3 marzo Chiara Ferragni ha rilasciato a Fabio Fazio, a Che tempo che fa. Qualcosa che mi permettesse ...today