Chiara Ferragni sotto attacco | l' odio la circonda Cosa è successo con Fedez? La crisi si fa sempre più forte

(Di lunedì 4 marzo 2024), la regina dei social, ha recentemente condiviso con i suoi fan aspetti della sua vita privata durate una puntata di 'Che Tempo Che Fa'. Tra le voci dicon il maritoe lo scandalo Balocco,ha parlato a cuore aperto., prima di apparire in TV, aveva condiviso sui social il suo stato d'animo, scrivendo: "Tremo di paura". Durante l'intervista, ha rivelato di aver affrontato momenti difficili, trovandosi nel mirino di attacchi violenti: "Sei preparata ma niente ti prepara alla violenza di questi attacchi. È stato difficile anche per me", ha ammesso. Lo scandalo Balocco e la posizione diUno degli argomenti toccati durante l'intervista è stato lo scandalo Balocco. ...

“Sento ancora Federico, siamo persone adulte, ci vogliamo bene e non abbiamo tagliato i ponti. Questo è un periodo di crisi , come ne abbiamo avuti in passato, ... (ilfattoquotidiano)

La verità di Chiara Ferragni: “Al centro di una ondata d’odio”: Milano, 4 mar. (askanews) – Sobrio completo giacca-pantalone nero, un filo di collana con due pendenti, Chiara Ferragni si presenta così all’intervista di Fabio Fazio su Canale9 a Che Tempo che fa.askanews

Chiara Ferragni, il look (studiato) a Che Tempo che Fa: la collana e il significato dei due ciondoli: Per Chiara Ferragni scegliere l'outfit da indossare per l'intervista a Che tempo che fa non è stata una questione da poco. L'imprenditrice digitale lo ha confessato personalmente a Fabio Fazio nel ...ilmessaggero

Selvaggia Lucarelli scatenata per le interviste della domenica: da Barbara D’Urso a Michelle Hunziker e Chiara Ferragni: Selvaggia Lucarelli, ovviamente, non ha potuto esimersi dal chiudere questa domenica di fuoco con l’intervista forse più attesa in prima serata, quella dell’acerrima "nemica" Chiara Ferragni da Fabio ...libero