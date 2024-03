Chiara Ferragni | il significato segreto dei ciondoli

(Di lunedì 4 marzo 2024) Attesa da tantissime persone, seguitissima e chiacchierata: l’intervista dia Che tempo che fa era l’appuntamento da non perdere per molti telespettatori. Il periodo che sta vivendo l’imprenditrice digitale è difficilissimo e lei non lo ha nascosto: già prima di arrivare ospite nello studio di Fabio Fazio, ha voluto condividere con i suoi follower l’agitazione. Poi, durante l’intervista, ha parlato della sentenza dell’Antitrust e anche degli scossoni che sta vivendo sul piano privato: la crisi con il marito Fedez c’è e neppure quella viene taciuta. Ma, oltre alle parole, occhi puntati anche sull’aspetto di: del resto l’imprenditrice digitale ha fatto della moda il terreno più fertile del suo successo; quindi, ogni sua scelta è stata analizzata nel dettaglio. Compresa quella dei gioielli, ...

