Chiara Ferragni | il significato e il prezzo del ciondolo che ha indossato a Che tempo che fa

(Di lunedì 4 marzo 2024) C’era molta attesa per la prima intervista rilasciata dadopo il caso Balocco. L’influencer milanese ha scelto di farsi ospitare nel salotto televisivo di Fabio Fazio: la trasmissione ‘Cheche fa’ in onda sul canale Nove. Laha ovviamente parlato anche della crisi matrimoniale col marito Fedez. Ma a colpire in modo particolare l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori è stato ilche indossava.Leggi anche:flop: “Ma quali scuse, ecco la verità…” Per l’ospitata a ‘Cheche fa’ha scelto un completo total black tradizionale: un blazer nero si abbinava a dei pantaloni svasati con fondo ampio, anche questi rigorosamente neri. Completo nero spezzato da un top di ...

Attesa da tantissime persone, seguitissima e chiacchierata: l’intervista di Chiara Ferragni a Che tempo che fa era l’appuntamento da non perdere per molti ... (dilei)

La verità di Chiara Ferragni: “Al centro di una ondata d’odio”: Milano, 4 mar. (askanews) – Sobrio completo giacca-pantalone nero, un filo di collana con due pendenti, Chiara Ferragni si presenta così all’intervista di Fabio Fazio su Canale9 a Che Tempo che fa.askanews

Chiara Ferragni, il look (studiato) a Che Tempo che Fa: la collana e il significato dei due ciondoli: Per Chiara Ferragni scegliere l'outfit da indossare per l'intervista a Che tempo che fa non è stata una questione da poco. L'imprenditrice digitale lo ha confessato personalmente a Fabio Fazio nel ...ilmessaggero

Selvaggia Lucarelli scatenata per le interviste della domenica: da Barbara D’Urso a Michelle Hunziker e Chiara Ferragni: Selvaggia Lucarelli, ovviamente, non ha potuto esimersi dal chiudere questa domenica di fuoco con l’intervista forse più attesa in prima serata, quella dell’acerrima "nemica" Chiara Ferragni da Fabio ...libero