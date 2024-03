Chiara Ferragni fa la vittima da Fazio e il Nove schizza al 14% di share

(Di lunedì 4 marzo 2024) Con la tanto attesa intervista a, Che Tempo che Fa- il programma sulcondotto da Fabio Fabio- arriva a raccogliere 2.979.000 spettatori, incassando il 14% di. Il colloquio però non ha convinto la rete che... Segui su affaritaliani.it

L’intervista di Chiara Ferragni a “Che tempo che fa” fa il boom di Ascolti . La puntata andata in onda domenica […] (perizona)

La puntata di ieri di Che tempo che fa è destinata a far discutere. L’ospitata di Chiara Ferragni , alla prima intervista ufficiale dopo lo scandalo pandori e ... (caffeinamagazine)

Questa domenica verrà ricordata nel nostro Paese, come la giornata mondiale delle interviste inutili . Ad inaugurare questo evento è Mara Venier che, fresca ... (ilfattoquotidiano)

Fiorello , durante la trasmissione di Viva Rai2, ha parlato dell'apparizione televisiva di Chiara Ferragni da Fabio Fazio. Il conduttore ha detto di non aver ... (fanpage)

Chiara Ferragni, la strana reazione del Codacons all'intervista: quei like notati sui social: Il Codacons non è mai stato tenero con Fedez e Chiara Ferragni e, anzi, possiamo dire che insieme a Selvaggia Lucarelli rappresenta una delle nemesi ufficiali della (ex) coppia più seguita d'Italia.ilgazzettino

Fedez, ritorno alle origini: mostra ai figli il luogo in cui è cresciuto: Fedez torna per le strade di Rozzano, il luogo dove è cresciuto, e mostra ai figli i posti della sua infanzia. Il video emozionante del rapper che fa ritorno alle origini.donnaglamour

Chiara Ferragni: con Fedez è una crisi un po' più forte, vediamo: Milano, 4 mar. (askanews) - "Tu hai raccontato tutto di voi, dall'ecografia al resto" chiede Fazio nell'intervista all'influencer Chiara Ferragni a "Che Tempo che fa". Lei risponde ammettendo la crisi ...affaritaliani