Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati sul serio? Ecco tutta la verità sulla crisi

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di lunedì 4 marzo 2024)è stata ospite da Fabio Fazio al programma “Che tempo che fa” in onda sul Canale Nove. Per la giovane influencer la chiacchierata è stata un’occasione per far chiarezza sul Pandoro Gate, ma anche per parlare della presunta rottura col marito. All’indomani dell’indiscrezione bomba lanciata da «Dagospia»separazione dei Ferragnez, non pochi maligni hanno insinuato che si trattasse di una trovata pubblicitaria. Nel salotto di Fazio l’influencer ha spiegato come stanno davvero le cose e ha fatto un’importante ammissione sul suo matrimonio. Intanto il rapper ha trascorso il fine settimana con i figli: stando alle sue storie su Instagramè tornato nella sua Rozzano. Leggi anche: Paola Egonu, dalla vita privata alla carriera: quanto guadagna la campionessa «La mia storia ...