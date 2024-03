«Chiara Ferragni da Fazio come Silvio Berlusconi | ha giocato da vittima e cambiato la narrazione | così lui è campato 30 anni»

(Adnkronos) – Dalla colonna sonora, al fazzoletto portato per i momenti di commozione, fino agli errori grammaticali nell'esprimersi: ieri sera nello studio ... (webmagazine24)

Chiara Ferragni ha legato la sua vita ai social. Dopo tutti gli anni in cui per lei sono stati una vetrina ora si stanno trasformando in qualcosa di molto ... (fanpage)