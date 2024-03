Chiara Ferragni da Fabio Fazio | l’intervista

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’influencer, ospite a “Che tempo che fa” sul Nove, parla del suo momento di crisi con Fedez. Ad aver mandato in tilt i due, sarebbe stato l’atteggiamento del cantante nei confronti della moglie, quando si è trovata ad affrontare un momento di grande difficoltà con il caso della beneficenza associata ai pandori Balocco. Laha spiegato di aver vissuto male gli ultimi mesi di bufera mediatica: “Lo spartiacque è il 15 dicembre del 2023, con la sentenza antitrust. Fino a quel momento io pensavo di aver fatto classiche operazioni di beneficenza, ma in quel momento mi sono resa conto che se c’era un fraintendimento, allora significa che le cose si potessero fare meglio”. L’influencer ha fatto ammenda dicendosi dispiaciuta per il possibile fraintendimento con chi ha acquistato i pandori Balocco frutto della sua ...

