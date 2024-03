Chiara Ferragni come Oppenheimer? Il paragone di Fazio a Che tempo che fa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 4 marzo 2024) Negli ultimi giorni in moltissimi aspettavano la prima intervista televisiva a. L’imprenditrice digitale, dopo un periodo di silenzio e le tante notizie in merito alla sua vita privata e professionale in seguito al Pandoro gate, ha deciso di raccontare la sua verità durante la puntata di Cheche fa di domenica 3 marzo. Un momento in cui, Fabio, tra una manciata di domande per provare a chiarire la sua situazione emotiva degli ultimi mesi, ha paragonato l’influencer al fisico Robert. Ma per quale motivo il conduttore si è sentito di fare questo confronto?e ilconDella serata di Cheche fa, sicuramente quello dell’intervista a ...