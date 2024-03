Chiara Ferragni a Che tempo che fa | telecronaca di un’intervista annunciata

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 4 marzo 2024) Alle ore 22.17 del 20 luglio 1969, Tito Stagno annunciava in diretta l’allunaggio della missione Apollo 11, nel mezzo di una diretta durata 28 ore. Non ci sono dati precisi, ma è facile immaginare che qualunque televisore presente nel Paese, in quel momento, fosse acceso e che chiunque avesse accesso a uno schermo, nei tinelli come nei bar e nelle piazze o nelle sale parrocchiali e nelle case del popolo, ci stesse incollato con una passione mai esperita prima e raramente ripetutasi poi. Almeno fino a ieri sera, quandosi è seduta alle ore 21.00 sulla poltrona per l’ospite di CheChe Fa di fronte a un Fabio Fazio particolarmente serioso. Le premesse non potevano essere peggiori, arrivare dopo le storie terrificanti di un migrante che ha perso il fratello nel corso del suo viaggio verso l’Europa, del padre di una ...