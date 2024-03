Chiara Ferragni a “Che tempo che fa” | sincera o stratega? L’analisi della docente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 4 marzo 2024) Milano, 4 marzo 2024 – “La solitache conoscevamo è tornata e l’influencer è riuscita nel suo intento”: dopo l’intervista diai microfoni di Fabio Fazio a "Cheche fa”, in pochi hanno cambiato idea sulla sua credibilità in merito all’indagine per truffa aggravata sulla vendita del Pandoro Balocco. In pochi hanno creduto alle lacrime e al tentativo di divincolarsi dagli “errori di comunicazione” facendo leva sulle altre opere benefiche, come i soldi donati durante la pandemia per rafforzare i reparti di Terapia intensiva o quelli del cachet di Sanremo 2023 devoluti ad associazioni che tutelano donne vittime di violenza.durante l'intervista a 'Cheche fa', Milano, 03 marzo 2024. ///// talian blogger, ...