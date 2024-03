Chiara Ferragni a Che tempo che fa non era sola | chi c’era a sostenerla in studio

(Di lunedì 4 marzo 2024) "Tremo di paura": aveva dettoprima dell'intervista rilasciata a Cheche fa. In, anon c'era Fedez, ma la sua famiglia d'origine: la madre Marina Di Guardo e le sorelle Valentina e Francesca.

Chiara Ferragni è stata ospite da Fabio Fazio al programma “Che tempo che fa” in onda sul Canale Nove. Per la giovane influencer la chiacchierata è stata ... (urbanpost)

C’è anche Fiorello tra i tanti delusi per l’intervista di Fabio Fazio a Chiara Ferragni nella puntata di domenica 3 marzo a Che tempo fa. La prima ... (open.online)

Ferragni da Fazio, Fiorello boccia l'intervista: «Incommentabile, non è successo nulla... non ha confermato neanche la crisi con Fedez»: Per Fiorello è un grosso «no». Lo showman a "VivaRai2!" ha bocciato l'intervista di Chiara Ferragni da Fabio Fazio. «Non è successo nulla, che dovremmo dire», commenta Fiore lunedì mattina con i suoi ...leggo

Chiara Ferragni riapre i commenti social dopo intervista da Fazio: “Pagliacciata”: Dopo l’intervista a Che Tempo Che Fa, Chiara Ferragni ha riaperto i commenti sui social ai suoi post. Ma l’effetto… Ha fatto tanto discutere l’intervista di Chiara Ferragni a ‘Che Tempo Che Fa’ sul ...donnaglamour

Rissa e bastonate in strada a Roma, un uomo finisce sotto un’auto: Prima Fedez che ha detto “questa generazione è la cavia dei social”, poi Chiara Ferragni con “c’è vita fuori dai social e va vissuta”. Insomma sembra che i due in questo momento ce l’abbiano un po’ ...blitzquotidiano