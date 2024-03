Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa | chi c’era con lei in camerino? I nomi

(Di lunedì 4 marzo 2024) Era l’intervista più attesa della giornata e gli ascolti (circa 3 milioni di telespettatori, pari al 14% di share) non hanno deluso le aspettative. Si tratta di CheChe Fa, il programma condotto da Fabio Fazio sul canale Nove e che ieri 3 marzo ha ospitato (anche). Durante l’intervista sono stati affrontati alcuni argomenti “caldi”: i social, il Pandoro-gate, la crisi con il marito Fedez. “Affrontati” forse è eccessivo, visto che l’influencer seguita da 29,2 milioni di follower è stata protagonista di un’intervista non certo ‘rivelatrice’. D’altronde la premessa del conduttore era stata: “Lo dico per deludere fin da ora, io non sono un magistrato, né un tribunale, né un prete. Questo non è un grado di giudizio”. Ad ogni modo, proprio durante l’intervistaha ...

