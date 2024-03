Chi sono i candidati alle elezioni regionali in Abruzzo 2024 | nomi e liste

(Di lunedì 4 marzo 2024) Per leinsi vota domenica 10 marzo, dore 7ore 23. In corsa per il posto di presidente cisolo due: Marco Marsilio per il centrodestra e Luciano D'Amico per il centrosinistra e le altre forze di opposizione.

Negli stessi giorni in cui, in ossequio ai dettami del politicamente corretto, il British Board of Film Classification ha messo in guardia i genitori inglesi ... (linkiesta)

Qualcuno salvi il soldato Rocchi. Che fatica la vita da designatore arbitrale in questi tempi cupi per i fischietti d'Italia. In un momento in cui la ... (liberoquotidiano)

Giornata mondiale sull’obesità. In Italia 4 adulti su 10 sono in eccesso ponderale: In Italia 4 adulti su 10 sono in eccesso ponderale: 3 in sovrappeso (con un indice di massa corporea Imc compreso fra 25 e 29,9) e 1 obeso (Imc =30). L’ eccesso ponderale è più frequente all’aumentare ...quotidianosanita

L’Oms avverte: “Senza tregua a Gaza altri 85mila morti per traumi ed epidemie”: gli ospedali sono stati oggetto di attacchi – ne abbiamo registrati 370; secondo, mancano le forniture; terzo, non c’è sicurezza per chi deve consegnarle e per chi lavora nelle strutture”.dire

Chiara Ferragni, i meme della prima intervista tv dopo il pandoro-gate: Gli utenti social si sono sbizzarriti nel creare meme sulla prima intervista ... e "Pensati fraintesa", invece che con l'originale "Pensati libera". C'è, inoltre, chi ha reagito con un "Ma mi faccia ...tgcom24.mediaset