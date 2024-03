Chi possiede BTP li deve calcolare nell’ISEE? Ecco cosa devi sapere

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di lunedì 4 marzo 2024) A partire dallo scorso 1° gennaio 2024, i Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) non saranno più considerati nel calcolo dell’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e i limiti di questa modifica nelle righe a seguire.significa? In parole semplici, le famiglie che posseggono BTP non vedranno più aumentare il loro ISEE a causa di questi investimenti. Questo significa che potrebbero avere accesso a prestazioni sociali e agevolazioni che prima non erano disponibili. Quali sono le implicazioni? L’esclusione dei BTP dal calcolo ISEE potrebbe avere diverse implicazioni per le famiglie: Maggiore accesso a prestazioni sociali: Le famiglie che possiedono BTP potrebbero ora avere diritto a prestazioni sociali come l’Assegno di Inclusione, il Reddito di Cittadinanza e il Bonus Asilo Nido. Riduzione del carico ...